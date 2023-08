ご覧頂き、ありがとうございます^_^

即購入OK!価格交渉歓迎!送料無料!

気になることなどお気軽にコメント頂ければ幸いです。

【商品】

未使用

日本正規品

INTEX ( インテックス )

エアーベッド

シングルサイズ

高さ46cm

電動式

エアベット

マットレス

【状態】

実家の断捨離で出てきたものになります。

購入後自宅保管しておりました!

未使用になります。

箱には保管による多少の擦れ、傷などはございますので写真をご確認の上よろしくお願い致します!

【付属品】

写真のものが全てです

【製品仕様】

電動ポンプ内蔵で、空気の注入も排出もダイヤルを回すだけ。わずか2〜3分ほどでベッドが完成します。お好みの硬さに調整できるのも嬉しいポイントです。

ベッド内部に高強度ポリエステル繊維 Dura-Beam が数千本張り巡らされているため、体の凹凸をなぞるように包み込み体圧分散が取れ、心地良い快適な睡眠をとることができます。また、ベッド表面は肌触りの良いベロア調の加工(フロック加工)です。

付属のキャリーバッグにコンパクトに収納・持ち運びが可能。準備や片付けも短時間でできるので、ゲスト用やお部屋を広く使いたい方にも重宝します。

【本体サイズ】

高さ46cm × 幅99cm × 長さ191cm

【本体重量】

約5.6kg

【耐荷重】

約136kg

【配送】

破損などないよう、プチプチや段ボールで丁寧に梱包し、発送致します☆

【補足】

※タバコ、ペットなしです。

※自宅クローゼットでの保管になります。

※あくまでも中古品で、人の目で検品しておりますので、傷、汚れなど見落としがあるかもしれません。

ご理解頂いた上でのご購入よろしくお願い致します。

※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。

※他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させていただくことがありますのでご了承下さい。

商品の情報 ブランド インデックス 商品の状態 新品、未使用

