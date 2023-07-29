【使い勝手の良い】 アークテリクス ベータSVビブ メンズＬサイズ 登山用品

アークテリクス ベータSVビブ メンズ

【スマイルさん用】OMM / Core Tee コアティー【S】



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過酷な山岳環境には、耐久性が高く、非常に汎用性に富むゴアテックス プロ ビブを。ベータ シリーズ：オールラウンド型の山岳ウェア | SV：悪天候。磨耗に強く非常に多用途なベータ SV ビブ は、険しい山岳環境のために作られた一着。擦り切れやすい部分を N115p-x 表面素材で補強した、透湿性、耐久性のある N80p-X 3L ゴアテックス プロは厳しい山岳環境から体を守ってくれます。WaterTight™ 2 方向ジッパーで完全に分離でき、ドロップシートオプションをプラス。ブーツやクランポンの着脱も簡単になりました。伸縮性のあるウエストが寒さと雪をシャットアウトします。ケプロテック™ インステップが切り傷や摩耗から布地を保護し、ブーツ紐のフックがカフを固定します。アスレチック e3D フィットはスリムな作りながら重ね着も可能 サイズ： EU-M, JP-L、インシーム： レギュラー, ショート, トール、重さ: 655 g フィット: レギュラーフィット, e3D デザイン アクティビティ： 全天候モデル番号 21790

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日本サイズはＬになります。

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登山に1回使いました。

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厚めのタイツを履きたかったので大きめを買いましたが長さが長すぎました。本来はスノボード用だと思います。足元にはインナーゲーターがあるのでブーツの上に被せられるようになっています。登山ではアルパインゲーターブーツの中に入れてました。

【新作】OMM / Core Tee コアティー【M】

大切に保管してましたのでとても綺麗な状態です。

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ガードの部分に靴で擦った跡がありますが目立ちません。

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道具···ウェア

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素材···ゴアテックス

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機能···防水

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シーズン···冬

商品の情報 ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アークテリクス ベータSVビブ メンズ過酷な山岳環境には、耐久性が高く、非常に汎用性に富むゴアテックス プロ ビブを。ベータ シリーズ：オールラウンド型の山岳ウェア | SV：悪天候。磨耗に強く非常に多用途なベータ SV ビブ は、険しい山岳環境のために作られた一着。擦り切れやすい部分を N115p-x 表面素材で補強した、透湿性、耐久性のある N80p-X 3L ゴアテックス プロは厳しい山岳環境から体を守ってくれます。WaterTight™ 2 方向ジッパーで完全に分離でき、ドロップシートオプションをプラス。ブーツやクランポンの着脱も簡単になりました。伸縮性のあるウエストが寒さと雪をシャットアウトします。ケプロテック™ インステップが切り傷や摩耗から布地を保護し、ブーツ紐のフックがカフを固定します。アスレチック e3D フィットはスリムな作りながら重ね着も可能 サイズ： EU-M, JP-L、インシーム： レギュラー, ショート, トール、重さ: 655 g フィット: レギュラーフィット, e3D デザイン アクティビティ： 全天候モデル番号 21790日本サイズはＬになります。登山に1回使いました。厚めのタイツを履きたかったので大きめを買いましたが長さが長すぎました。本来はスノボード用だと思います。足元にはインナーゲーターがあるのでブーツの上に被せられるようになっています。登山ではアルパインゲーターブーツの中に入れてました。大切に保管してましたのでとても綺麗な状態です。ガードの部分に靴で擦った跡がありますが目立ちません。道具···ウェア素材···ゴアテックス機能···防水シーズン···冬

商品の情報 ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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