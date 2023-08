⬛︎ご覧頂きありがとうございます⬛︎

商品一覧はこちらになります。 #Savage商品一覧

⬛︎フォロー割引⬛︎

フォロー下さった方には、価格に応じてお値引きさせて頂きます。

購入前にフォローしたとコメントください。

¥1980〜¥4980 ¥200 OFF

¥4990〜¥9980 ¥400 OFF

¥9990〜 ¥600 OFF

となります。

■商品情報

・ブランド:stussy

・色柄:紺

・サイズ表記:M

・素材:綿100

・状態ランク:A

⬛︎状態ランク

N タグ付き新品

S 新品ではないが状態が非常にいい商品

A 多少の使用感はあるが状態のいい商品

B わずかな汚れはあるが目立つ傷や大きな汚れがない商品

C 着用に問題はないが目立つダメージ、汚れがある商品

D 使用感があり大きなダメージがある商品

⬛︎サイズ詳細 (単位:cm)

・肩幅:44

・袖丈:19

・身幅:49

・着丈:63

平置き採寸になります。

多少の誤差はご容赦下さい。

発送は入金確認後匿名配送にて48時間以内に発送を心がけております。

即購入可能です。

注意事項などプロフィールに記載しておりますので良ければご覧ください。

お気軽に質問お待ちしております。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

