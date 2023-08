この度は御覧頂きありがとうございます。

ニューバランスM990TA1です。

2022年4月にニューバランス公式オンラインで購入した品で、サイズは26.5cmウィズDの未使用品で、試着もしていません。

断捨離により手離すことと致しました。

購入時点から、靴箱の一部の傷と添付カードに折り目が着いていました。(10枚目写真参照)

1枚目の写真一式(欠品は御座いません)を段ボール箱に梱包して発送致します。

尚、ご返品等にはご対応致しかねますので、ご了承下さい。

#ニューバランス

#newbalance

#m990

#m990ta1

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

この度は御覧頂きありがとうございます。ニューバランスM990TA1です。2022年4月にニューバランス公式オンラインで購入した品で、サイズは26.5cmウィズDの未使用品で、試着もしていません。断捨離により手離すことと致しました。購入時点から、靴箱の一部の傷と添付カードに折り目が着いていました。(10枚目写真参照)1枚目の写真一式(欠品は御座いません)を段ボール箱に梱包して発送致します。尚、ご返品等にはご対応致しかねますので、ご了承下さい。#ニューバランス#newbalance#m990#m990ta1

