ご覧いただきありがとうございます。

数回着用しました。

【デザイン】

色は茶系で、胸の辺りにお花が左右3つずつ付いています。また、フードの紐にはハチが止まっています♪

前あきでファスナーの長さは約36cmです。

袖口には、緩くゴムが入っています。

前身ごろには両方から手が入る大きなポケットと、ファスナー付きポケットがあります。

貴重品や直ぐに取り出したい物をそれぞれに分けて入れておけるので、大変重宝します♪

ポケットのサイズは、写真の10枚目をご参考にしてください。

後ろ身ごろの裾辺りに大きく“POTECHINO”とプリントされています。

ゆったり目でとても着やすいと思います。

およそのサイズは写真の9枚目をご参考にしてください。

目立った傷や汚れなどないと思いますが、見落としはご容赦ください。

中古品の自宅保管をご理解いただける方のご購入をよろしくお願い致します。

完璧を求められる方は購入をご遠慮ください。

#ジャンバー

#ジャンパー

#パーカー

#ジャケット

#アリスの好きなさえらたち

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 やや傷や汚れあり

