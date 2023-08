閲覧いただいた皆様にお得な情報☆

▪️購入先▪️

オンライン古物市場

株式会社エコリングが開催しているオークション

▪️ブランド▪️

コーチ

coach

COACH

▪️仕様▪️

内ポケット2つ

内ジッパーポケット1つ

外ジッパーポケット1つ

品番 F71674

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・高さ 約43cm

・横幅 約34cm

・底幅 約15cm

▪️カラー▪️

黒

ブラック

ネイビー

紺

バイカラー

▪️素材▪️

革

レザー

ナイロン

▪️付属品▪️

▪️状態▪️

美品。目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも中古品です。その点、ご理解いただける方、宜しくお願いします。詳細は写真にてご確認ください。

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください!

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

