ONI DENIM 鬼デニム 鬼ジーンズ ONI-552NIGR セルビッチデニムパンツ 日本製 濃いインディゴ 30 BJBC.F

股にかすかではございますがすれ感があります(画像参照)

他は若干使用感ありますが目立ったダメージや汚れのないパンツです。

表記サイズは30ですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。

W 約41.5cm×2

股上 約27cm

わたり幅 約29cm

股下 約76cm(内股の縫い目に沿って裾先まで採寸)

裾幅 約19㎝

尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。

。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません

*記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

*表現には主観が入っておりますご理解下さい。

*モニターにより実際の色と違う場合があります。

*質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。

EHTA-2776 ONI-20 ヤメW

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

