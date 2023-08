【美品】 HUMAN MADE　ヒューマンメイド　TIGER L/S T-SHIRT Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

#Ryu_shop に、ようこそいらっしゃいませ✨

スポーツ

【商品】

⚫︎ブランド

HUMAN MADE

ヒューマンメード

ヒューマンメイド

⚫︎商品

HUMAN MADE ヒューマンメイド TIGER L/S T-SHIRT ロンT Tシャツ ロング 長袖 虎 タイガー カーキ

長袖

ムラ感のある独特な風合の生地を用いた長袖Tシャツ。

前身頃にトラモチーフのグラフィックを、背面首元にハートロゴをプリントで落とし込んでいます。

⚫︎サイズ

表記サイズ:メンズ2XL

着丈:72cm

肩幅:57cm

袖丈:62cm

身幅:63cm

⚫︎カラー

カーキ 褐色

⚫︎ 状態ランク【AB】

S|新品または未使用品

A|使用感をほとんど感じない

AB|多少の使用感はあるが比較的良い状態

B|多少の使用感はあるが着用に問題なし

C|僅かな汚れやダメージ有り

D|気になる程度の汚れやダメージ有り

●その他、注意事項

自宅アパートにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ヒューマンメード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

