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【限定製作】 ボーケイSM9 5012F BV105 クラブ

商品の説明

タイトリスト　ボーケイ5012F
テーラーメイド スパイダーGTX TM1 33インチ
純正BV105装着　35.75㌅
hideさん専用ディアマナX　60s

【希少品】 PING EYE2 ベリリウムカッパー　アイアンセット　8本　右
大きな傷や汚れはありません。
キャロウェイ EPIC MAX FAST 4U 5U セット mc70s
使用回数も少なくウエッジとしては美品の部類になると思いますが、状態は写真にてご判断ください。
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購入後の返品やクレーム等はご容赦ください。

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商品の情報

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商品の状態やや傷や汚れあり

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タイトリスト　ボーケイ5012F純正BV105装着　35.75㌅大きな傷や汚れはありません。使用回数も少なくウエッジとしては美品の部類になると思いますが、状態は写真にてご判断ください。購入後の返品やクレーム等はご容赦ください。

商品の情報

ブランドタイトリスト
商品の状態やや傷や汚れあり

【限定製作】 ボーケイSM9 5012F BV105 クラブ

38分钟前

【限定製作】 ボーケイSM9 5012F BV105 クラブ

¥14,000 ¥11,900

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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

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【限定製作】 ボーケイSM9 5012F BV105 クラブ 【限定製作】 ボーケイSM9 5012F BV105 クラブ

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