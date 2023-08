nodressのピンクチューブトップ。

new jeansやtwiceなど大人気kpopアイドルが着用したことのある中国ブランドnodressです。

sサイズ。

タグなしですが、新品未使用です。

海外製品や中古品にご理解のある方ご検討よろしくお願い致します。

wijinants maison eureka STAIR kotoha yokozawa taro horiuchi ZARA èpine swankiss Bubbles Verybrain girlyrose snidel kitty horie and lottie & lottie lilLilly dollskillchlo.d.manon Bibiy honey mi honey sretsisCANNABIS LADIES Melt the lady rattle box

birthdaybash Desir et Raison kii-na the virgins

kvx shushutong yvmin diddimoda SHUSHU/TONG

kotoha yokozawa が好きな方にお勧めです

カラー···ピンク

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

nodressのピンクチューブトップ。new jeansやtwiceなど大人気kpopアイドルが着用したことのある中国ブランドnodressです。sサイズ。タグなしですが、新品未使用です。海外製品や中古品にご理解のある方ご検討よろしくお願い致します。カラー···ピンク季節感···春、夏

