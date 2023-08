注目の福袋をピックアップ！ ICT visvim knit ニット帽 cotton beanie ニットキャップ/ビーニー

ICT knit beanie cotton

GREY

綿糸を使用して編み込んだニットキャップ

ハンドステッチディテール

Please Note :

100% 綿

ネームタグや製品そのものに使用している古布、バンダナ、ブランケット、アフリカインディゴなどのヴィンテージファブリックは1点1点色合いや柄が異なります。また、経年による生地の劣化具合もそれぞれ異なり、引裂等の強度は通常の商品より劣ります。

天然染色加工が施された商品は1点1点加工の表情が異なります。また、製品によっては泥などが付着している場合があります。洗うと多少の縮みが出ます。予めご了承ください。

visvim 23SS ICT PANTS DMGD 2 F.I.L. EXCLUSIVE ict down bag dept dry denim JOURNEYMAN

商品の情報 ブランド ヴィズヴィム 商品の状態 未使用に近い

