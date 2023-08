ゴルフ ゼクシオX エックス ドライバー Miyazaki AX-2 カーボンシャフト

限定特価。

定価88000円

▲オリジナルヘッドカバーつき

ヘッド素材フェース:チタン(Super-TIX51AF)、ボディ:Ti-811 Plus

ヘッド製法フェース:鍛造、ボディ:真空精密鋳造

仕上げIP+高輝度メタリック塗装、ミラー+サテン+レーザー仕上げ

ロフト角(°)9.5

ライ角(°)59.0

ヘッド体積(cc)460

クラブ長さ(インチ)45.5

バランスD3

総重量(g)S300

その他エラストマーブッシュ(6g)

グリップ名ゼクシオ エックス2021専用 WEIGHT PLUSフルラバーグリップ(バックラインなし、ロゴ入り)

グリップサイズ43g/口径58

シャフト名Miyazaki AX-2 カーボン

シャフト硬さSSR

シャフト重量(g)4644

トルク5.75.8

1回使用したのみで目立った傷はほとんど見られません。

#ゼクシオ

#ゼクシオミヤザキ

#ゼクシオドライバー

商品の情報 ブランド ゼクシオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ゼクシオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

