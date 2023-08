ご覧いただきありがとうございます(^^)

ようこそ、『町のアパレル店✽ACE✽』です。

〜 トレンドや人気アイテムを多数出品中 〜

出品中の商品はこちら ⇨ #trend_ACE

☑︎ フォロー割

フォロワー様限定で割引がございます。詳しくはプロフィールをご覧下さい。

◯size : メンズL

身幅 64

着丈 65

裄丈(首から袖まで) 83

⭐️POLO LALPH LAUREN

◯色 : ネイビー

◯ブランド:Burberry's

○商品紹介

羽織り 春先 裏面フルノバチェック フルジップ

◯ 状態

汚れがボディーにありますが着用すると味があり、着用に問題ないです。

◯発送について

追跡機能のある、ゆうゆうメルカリ、ラクラクメルカリ便にて発送致します。

お支払い後、1〜2日以内に発送致します。

◯その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。

■取引時の注意点

古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。

✅サイズ感は必ず採寸の【数値】を基準にお選びください。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

大手リサイクルショップで購入しているので100%正規品です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

