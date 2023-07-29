【超新作】 振袖6点セット　##お値下げ最終価格です！！## 振袖

素敵な振袖セットを出品致します。

フォーマル礼装用 振袖 日本謹製 西陣織 草履バッグセット 総柄

セット内容は

新品、未使用 総絞り 手絞り 本絞り 逸品 振袖 フルセット 振り袖

振袖・袋帯・長襦袢・重ね襟・帯締め・帯揚げの6点

黒地にパステルカラー 振袖フルセット



京都きもの友禅 振り袖セット

素材 正絹

黒地 花蝶文 豪華振袖 こむさでもーど袋帯 7点 振袖フルセット 3-19

着物、帯共に目立ったシミ汚れなどもない比較的綺麗な状態です。

躾付き振袖 袴 長襦袢 伊達襟 細帯 5点セット

長襦袢袖（着物の中に入ってしまう部分）汚れ有り

カラフル 個性派 派手 振袖



国産 正絹 高級 帯締め 帯揚げ セット 巾広 総絞り

着物サイズ

590.正絹振袖、たまご色、155ぐらい

身丈 154cm

特価価格❣️【金駒刺繍 本振袖⭐️鞠 桜 熨斗 刺繍 】レッド 赤

裄丈 66cm

値下げ交渉ＯＫ！お振袖 成人式 西陣織 袋帯 正絹 Ｓ２０８

袖丈 103cm

振袖 豪華 刺繍 金彩 紋意匠 身丈 163cm

袖幅 33.5cm

NO.11 振袖フルセット❣️ 黒系 槍梅文 たたき染め

前幅 24.5cm

新品未使用 2023年 最新作 グレー 帯締め 帯揚げ セット

後幅 30cm

【和装】振袖 フルセット 成人式



振袖 豪華 金駒 ふくれ織紋意匠 身丈178cm 撥水加工済 トールサイズ

長襦袢サイズ

［7526］振袖 袋帯 帯締め 帯揚げ4点セット！総絞り 逸品 正絹 着物 袷

身丈 122cm

振袖フルセット‼️最高級正絹絞り刺繍✨貝桶花文貴賓✨金彩箔✨京都ご令嬢御用達誂え

裄丈 65cm

本振袖、花嫁衣裳、踊り衣装、ピンク系刺繍着物アンテーク

袖丈 102.5cm

◆豪華振袖■吉祥花文■本金箔■金駒刺繍■セット



■美品■菊花■正絹振袖フルセット■成人式■振袖一式

帯サイズ

総絞り 黒地 熨斗柄御所車金駒刺繍 振袖 金地七宝六通柄袋帯 フルセット

442㎝×30.5㎝ 全通柄

◆古典柄振袖◆高級友禅◆赤大胆な振袖セット



☆タツえもん☆様031005★ 着物 帯 ★ お引きずり 赤長襦袢 吹き綿

素人の採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。

成人式 正絹 振袖 着物◆濃赤色系 刺繍入り 花◆【新古品】u2564

畳シワはあります。

振袖セット2点サイズL 送料込み13800円金駒刺繍振袖 西陣袋帯 正絹

お譲り頂いた時からとても素敵で大事に保管して

高級西陣 振袖 フォーマル バッグ草履セット 黒 吉祥文様

いました。振袖と帯のみ試着しました。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

素敵な振袖セットを出品致します。セット内容は振袖・袋帯・長襦袢・重ね襟・帯締め・帯揚げの6点 素材 正絹着物、帯共に目立ったシミ汚れなどもない比較的綺麗な状態です。長襦袢袖（着物の中に入ってしまう部分）汚れ有り着物サイズ身丈 154cm裄丈 66cm 袖丈 103cm袖幅 33.5cm 前幅 24.5cm 後幅 30cm長襦袢サイズ身丈 122cm裄丈 65cm袖丈 102.5cm帯サイズ442㎝×30.5㎝ 全通柄素人の採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。畳シワはあります。お譲り頂いた時からとても素敵で大事に保管していました。振袖と帯のみ試着しました。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

振袖6点セット ##お値下げ最終価格です！！##★美品 帯締め 10本セット お得 未使用★r576■新品■新作■厚底■帯地■草履バッグセット■振袖フルセット振袖一式■６７２se様 191.妖精みたいな振袖7点セット 正絹 フルセット 成人式袋帯 正絹 六通 未仕立て 振袖用 NO38601