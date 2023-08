新品 MYSTERY RANCH NICE OVERLOAD 3ZIP BVS INTL バックパック コヨーテ 49L ナイス フレーム オーバーロード リュック 米軍 特殊部隊

※注意事項はプロフ欄に記載いたしますので、必ずご一読ください。

【サイズ】

ヨークサイズ:M/L (46-53cm)

ウエストサイズ:L (86-99cm)

実寸:約60cm×32cm×20cm

※バッグは測りにくいため、上記の実寸はおおよその数値です。

【色柄】

コヨーテ

※画像9枚目は参考画像です。

【素材】

500D CORDURAナイロン

【状態】

紙タグ付きの新品です。

※正面右サイドにごくわずかな薄汚れ?のようなものが元々ありましたが、気にならないと思います。

【コメント】

[OVERLOAD]

ミッション遂行の為の必需品や支援用品を収納するためのMOLLEアタッチメントや荷物固定用ウェビングなどの装備が充実しており、オーバーロードシステムを駆使すれば、スナイピングや救助用の装備を背中とパックの間に挟み込むかたちで安全で効率的な運搬を可能にします。

ウエスト部分と本体に多数のMOLLEウェビングを配置し、思い通りにポーチ類のアタッチが可能。

3DAYが33L、KOMODO DRAGONが38L、OVERLOADが49L。アサルト用の3ZIPモデルとしてはトップの容量を誇ります。

世界最高の軍事国アメリカが国家単位で製作を依頼する、究極のリュックとして名高いミステリーランチの機能美を体感してください。

[ナイスフレーム BVS]

ミリタリーの現場で通常より遥かに重い荷を背負い特殊なミッションに当たる場合、このナイスフレームが優れた運搬性能と拡張性を実現します。

パックと体のより良いフィットを実現するBVSシステムが採用されています。

新品定価214,500円。

一家に一つ備えておくだけで災害時には勿論、普段使い、キャンプ、旅行、サバイバルミッションなど、多用途に一生物として愛用していただける素晴らしいアイテムです。

お探しの方はこの機会に是非ご検討ください。

Ref.No180UB81383

※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。

#cypher商品一覧

商品の情報 ブランド ミステリーランチ 商品の状態 新品、未使用

