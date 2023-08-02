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年末のプロモーション特価！ フェンディ☆ネックレス　ラインストーンチョーカー　チェーン　ズッカ　ロゴ ネックレス

商品の説明

ENDI
限定お値下げ★★素敵★ダイヤモンド ネックレス
フェンディ
マリハ　時の砂　ピアスS
ネックレス
ご専用　レア　Chanel シャネル　BTS ココマーク　ネックレス 入手困難
チョーカー
CMCペンダント　C型　電磁波防止
ラインストーン
ペトロフ　グリーンアンバーネックレス
ビジュー
バタフライネックレス 蝶 シルバー CZダイヤモンド 蝶々 レディース
チェーンネックレス
バロック 真珠 パール 薄いグレー系 上品 清楚 ペンダントトップ アンティーク
ズッカ
プラチナパールイヤリング
ズッキーノ
Christian Dior ゴールド　ラインストーン　ネックレス
ネックレス
4℃✨ダイヤモンド ネックレス K10 ピンクゴールド 新品仕上げ済み ダイヤ
ロゴマーク
ADER.bijoux Women アデルビジュー 月 ムーン ネックレス
アクセサリー
【未使用】ノジェス☆Ｋ10PGピンクゴールド ダイヤネックレス
ヴィンテージ
美品 ポンテヴェキオ K18YG ローズカット リバーシブル ネックレス
正規品
L&co 一粒ダイヤネックレス　ホワイトゴールド　0.1カラット　プラチナ
箱、保存袋付属
【3353】 希少 ティファニー ロング ネックレス オリーブリーフ ドーム

ジョージジェンセン　未使用　ネックレス
大手リサイクルショップでの購入品です。
4°c K18 一粒ダイヤモンド ピンクゴールド ネックレス

いもりさん専用ちいかわシルバーネックレス（ハチワレ）
●サイズ
K18 サファイア ペンダント ネックレス カボションカット 1.64ct
チェーン
CELINE　トリオンフ　ネックレス
最大約47㎝
K18WG アレキサンドライト　マルチストーン　ペンダントトップ

18金 喜平 ネックレス 2面 10.1g 46cm K18キヘイ
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
天然 エメラルド ダイヤ ネックレス0.38ct k18 f

【スタージュエリー】シルバー・パールチョーカー
●カラー
セール　ロングk18パッソドッピオチェーンネックレス
シルバー系
希少 美品 Baccarat バカラ ラッキーバタフライ チョーカー ネックレス

K18マルチカラーサファイア1,0ctネックレス

Vivienne Westwood BP1324/2 ネックレス
●状態
ぽ様専用⭐︎Tiffany⭐︎Tスマイルネックレス
使用感少なくまだまだきれいめです。
★たんぽぽ様専用商品★琥珀ネックレスセット・シルバー925ブレスレット

Pt950 天然ピンクダイヤモンド ペンダント PD0.07ct ネックレス

ルイ ヴィトン ネックレス エセンシャルV
中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
ミステリアスハート ルビー

スワロフスキー　リボンネックレス
●その他、注意事項
ブレスレット　Pt850 K18
自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
ete ネックレス　ケージ　クリスタル　10K

NOMBRE K18 ナンバリングネックレス 8 ダイヤモンド0.19ct

pt900 プラチナ ダイヤモンド 0.50ct クロス ネックレス
商品は使用品です。
アガット　ゴールド　18金　ネックレス
神経質な方や、完璧を求める方はご遠慮いただきたいと思います。
ティファニー　ポストカード　チャーム　東京ロゴ
状態価値観はそれぞれ異なりますので、ユーズドを前提にご検討下さい。
あこや真珠セミバロックネックレス

カルティエ CARTIER ディアマン レジェ ドゥ カルティエ SM
★フォロー割
N009 【ギフト箱無料】CZダイヤ リング Silver925 ネックレス
フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。
K18 YG ダイヤモンド クロス ネックレス
【ご購入前】にコメント欄にフォローしたことをお知らせください。
ディオール トロッター ピンク ビッグロゴ ネックレス ヴィンテージ

スタイルエフ ネックレス屋さん ベネチア 60cm ネックレスチェーン 18金

Acne Studios チョーカー fabi small マットブラック
カラー···ゴールド
ブシュロン☆セルパンボエム　スモールsize
材質···その他金属
※※ヴィンテージ　セリーヌゴールドネックレス　2本　ケース、箱あり※※
カラー···ゴールド
美品✨クリスチャン　ディオール　ネックレス　CD ロゴ　ゴールド　金色　高級品
材質···その他金属
極美品　ティファニー アトラス　4P　ダイヤ ネックレス K18WG BOX付

かすう工房　猫　根付

18金 喜平ネックレス 10.2g 50cm 6面ダブルK18 キヘイ
カラー···ゴールド
MIKIMOTOアコヤベビーパールネックレス
材質···その他金属
GIVENCHYミラーストーンネックレス

STAR JEWELRY GIRL❤️ ブラウンダイヤ 限定品 ( 希少価値 )

スタールビー?スターサファイア?　ペンダントヘッドに18k?刻印あり　18金?
カラー···シルバー
カルティエ ラブネックレス
材質···その他金属
キミ 様☆専用☆ポンテヴェキオ　ネックレストップ

45R フェルトフラワーのいろいろネックレス 45rpm

ネックレス K18WG ブラウンダイヤ0.33ct プリンセスカット 1.7g

タイムセール中！新品♡ディオール　CDロゴネックレス　シルバー
カラー···シルバー
pt850 ベネチアンチェーンネックレス　4.16g
材質···その他金属

TEMPLE OF THE SUN クリスタクロスネックレス

商品の情報

ブランドフェンディ
商品の状態目立った傷や汚れなし

ポンテヴェキオネックレス

【天然ダイヤ】可愛いスター　天然ダイヤ　ブレスレット

ティファニーシングル ダイヤモンド ペンダント—イエローゴールド750

新品 ブルートパーズ ネックレス 1.00ct K18

大量アクセサリー　まとめ売り　ネックレス　イヤリング　ブレス　ブローチ他

【最高カラー！★上等なベルベットブルー】サファイア ネックレス

本真珠　アコヤパール　ネックレス&イヤリング　NL 8㎜〜8.5㎜　EG8㎜

ｐｔダイヤモンドハーフネックレス

週末セール！ウノアエレ　UNOAERRE インペリアルトパーズネックレス
ENDI フェンディネックレスチョーカーラインストーンビジューチェーンネックレスズッカズッキーノネックレスロゴマークアクセサリーヴィンテージ正規品箱、保存袋付属大手リサイクルショップでの購入品です。●サイズチェーン最大約47㎝素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラーシルバー系●状態使用感少なくまだまだきれいめです。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。商品は使用品です。神経質な方や、完璧を求める方はご遠慮いただきたいと思います。状態価値観はそれぞれ異なりますので、ユーズドを前提にご検討下さい。★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。【ご購入前】にコメント欄にフォローしたことをお知らせください。カラー···ゴールド材質···その他金属カラー···ゴールド材質···その他金属カラー···ゴールド材質···その他金属カラー···シルバー材質···その他金属カラー···シルバー材質···その他金属

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ブランドフェンディ
商品の状態目立った傷や汚れなし

年末のプロモーション特価！ フェンディ☆ネックレス　ラインストーンチョーカー　チェーン　ズッカ　ロゴ ネックレス

15分钟前

年末のプロモーション特価！ フェンディ☆ネックレス　ラインストーンチョーカー　チェーン　ズッカ　ロゴ ネックレス

¥28,499 ¥15,959

(税込) 送料込み
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