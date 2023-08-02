年末のプロモーション特価！ フェンディ☆ネックレス　ラインストーンチョーカー　チェーン　ズッカ　ロゴ ネックレス

ENDI

限定お値下げ★★素敵★ダイヤモンド ネックレス

フェンディ

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ネックレス

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チョーカー

CMCペンダント C型 電磁波防止

ラインストーン

ペトロフ グリーンアンバーネックレス

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チェーンネックレス

バロック 真珠 パール 薄いグレー系 上品 清楚 ペンダントトップ アンティーク

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ADER.bijoux Women アデルビジュー 月 ムーン ネックレス

アクセサリー

【未使用】ノジェス☆Ｋ10PGピンクゴールド ダイヤネックレス

ヴィンテージ

美品 ポンテヴェキオ K18YG ローズカット リバーシブル ネックレス

正規品

L&co 一粒ダイヤネックレス ホワイトゴールド 0.1カラット プラチナ

箱、保存袋付属

【3353】 希少 ティファニー ロング ネックレス オリーブリーフ ドーム



ジョージジェンセン 未使用 ネックレス

大手リサイクルショップでの購入品です。

4°c K18 一粒ダイヤモンド ピンクゴールド ネックレス



いもりさん専用ちいかわシルバーネックレス（ハチワレ）

●サイズ

K18 サファイア ペンダント ネックレス カボションカット 1.64ct

チェーン

CELINE トリオンフ ネックレス

最大約47㎝

K18WG アレキサンドライト マルチストーン ペンダントトップ



18金 喜平 ネックレス 2面 10.1g 46cm K18キヘイ

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

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【スタージュエリー】シルバー・パールチョーカー

●カラー

セール ロングk18パッソドッピオチェーンネックレス

シルバー系

希少 美品 Baccarat バカラ ラッキーバタフライ チョーカー ネックレス



K18マルチカラーサファイア1,0ctネックレス



Vivienne Westwood BP1324/2 ネックレス

●状態

ぽ様専用⭐︎Tiffany⭐︎Tスマイルネックレス

使用感少なくまだまだきれいめです。

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Pt950 天然ピンクダイヤモンド ペンダント PD0.07ct ネックレス



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中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

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●その他、注意事項

ブレスレット Pt850 K18

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

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pt900 プラチナ ダイヤモンド 0.50ct クロス ネックレス

商品は使用品です。

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神経質な方や、完璧を求める方はご遠慮いただきたいと思います。

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状態価値観はそれぞれ異なりますので、ユーズドを前提にご検討下さい。

あこや真珠セミバロックネックレス



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★フォロー割

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フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。

K18 YG ダイヤモンド クロス ネックレス

【ご購入前】にコメント欄にフォローしたことをお知らせください。

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※※ヴィンテージ セリーヌゴールドネックレス 2本 ケース、箱あり※※

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材質···その他金属

極美品 ティファニー アトラス 4P ダイヤ ネックレス K18WG BOX付



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18金 喜平ネックレス 10.2g 50cm 6面ダブルK18 キヘイ

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MIKIMOTOアコヤベビーパールネックレス

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GIVENCHYミラーストーンネックレス



STAR JEWELRY GIRL❤️ ブラウンダイヤ 限定品 ( 希少価値 )



スタールビー?スターサファイア? ペンダントヘッドに18k?刻印あり 18金?

カラー···シルバー

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材質···その他金属

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pt850 ベネチアンチェーンネックレス 4.16g

材質···その他金属

商品の情報 ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ENDI フェンディネックレスチョーカーラインストーンビジューチェーンネックレスズッカズッキーノネックレスロゴマークアクセサリーヴィンテージ正規品箱、保存袋付属大手リサイクルショップでの購入品です。●サイズチェーン最大約47㎝素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラーシルバー系●状態使用感少なくまだまだきれいめです。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。商品は使用品です。神経質な方や、完璧を求める方はご遠慮いただきたいと思います。状態価値観はそれぞれ異なりますので、ユーズドを前提にご検討下さい。★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。【ご購入前】にコメント欄にフォローしたことをお知らせください。カラー···ゴールド材質···その他金属カラー···ゴールド材質···その他金属カラー···ゴールド材質···その他金属カラー···シルバー材質···その他金属カラー···シルバー材質···その他金属

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