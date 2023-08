【商品詳細】

Nike Air Jordan 1 Mid "White/Gym Red Black"

554724-122

【状態】

使用感が感じられなく未使用に近い。

【付属品】

箱あり

【注意事項】

※トラブル防止の為プロフィール必読

※厳密な点検をして出品していますが状態の評価はあくまで個人基準で行っています。

※できる限り多方面の画像を上げています。

気になる箇所はコメント下さい。

完璧を求める方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

