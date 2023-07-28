【メーカー直送】 ワコマリア オープンカラーシャツ　Mサイズ シャツ

ワコマリアの半袖シャツです。

HARE ストライプシャツ



stussy ストライプ ベースボールシャツ グレー XL

サイズはMです。

キングルイ テンストライク 50〜60s ボーリングシャツ

綿55%

40'sサテン ボウリング ワーク シャツ スカシャツ ビンテージ50's

リヨセル45%

未使用級 バレンシアガ バックプリント シャツジャケット BBロゴ レギュラー襟



DAIRIKU アロハ 専用品

サラッとした着心地です。

ガイジンメイド 刺し子 ショップコート size M

中古品になります。

CDL×MINEDENIM Rayon Ombre Check Loose SH

着用感はありますが目立ったヨゴレ、

WACKOMARIA ワコマリア DJ HARVEY アロハシャツ

ダメージ等なく着用には問題はないかと

メンズ チェックサッカー オープンカラー シャツ

思いますが、古着である事をご理解下さい。

SUN SURF スペシャル アロハ



新品タグ付き ブルックスブラザーズ USA製 ボタンダウンシャツ 白

平置き計測

TEATORA CARTRIDGE SHIRT P サイズ2 新品同様 タグ付き

肩幅42㎝

Porter classic 22ss ディズニー アロハシャツ ダンボ

身幅53㎝

takahiro miyashita the soloist ウエスタンチェック

着丈65㎝

【豪華刺繍デザイン】エクストララージ 両面刺繍ロゴ入 オープンカラーシャツ L

多少の誤差はご了承ください。

1990‘s~ レインスプーナー レーヨン アロハシャツ 総柄 コレクション



コモリ COMOLI サイズ3

カラー···ブラック

定価以下送料込み‼️ensou. Broken Western Shirt

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ワコマリアの半袖シャツです。サイズはMです。綿55%リヨセル45%サラッとした着心地です。中古品になります。着用感はありますが目立ったヨゴレ、ダメージ等なく着用には問題はないかと思いますが、古着である事をご理解下さい。平置き計測肩幅42㎝身幅53㎝着丈65㎝多少の誤差はご了承ください。カラー···ブラック袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

stoneisland シャツUNUSED UNION ネルシャツ サイズ350s vintage check shirts