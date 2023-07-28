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【メーカー直送】 ワコマリア オープンカラーシャツ　Mサイズ シャツ

商品の説明

ワコマリアの半袖シャツです。
HARE ストライプシャツ

stussy ストライプ ベースボールシャツ グレー XL
サイズはMです。
キングルイ　テンストライク　50〜60s ボーリングシャツ
綿55%
40'sサテン ボウリング ワーク シャツ　スカシャツ ビンテージ50's
リヨセル45%
未使用級　バレンシアガ　バックプリント　シャツジャケット　BBロゴ　レギュラー襟

DAIRIKU アロハ　専用品
サラッとした着心地です。
ガイジンメイド 刺し子 ショップコート size M
中古品になります。
CDL×MINEDENIM Rayon Ombre Check Loose SH
着用感はありますが目立ったヨゴレ、
WACKOMARIA ワコマリア DJ HARVEY アロハシャツ
ダメージ等なく着用には問題はないかと
メンズ チェックサッカー オープンカラー シャツ
思いますが、古着である事をご理解下さい。
SUN SURF スペシャル アロハ

新品タグ付き ブルックスブラザーズ USA製 ボタンダウンシャツ 白
平置き計測
TEATORA CARTRIDGE SHIRT P サイズ2 新品同様 タグ付き
肩幅42㎝
Porter classic 22ss ディズニー　アロハシャツ　ダンボ
身幅53㎝
takahiro miyashita the soloist ウエスタンチェック
着丈65㎝
【豪華刺繍デザイン】エクストララージ　両面刺繍ロゴ入　オープンカラーシャツ L
多少の誤差はご了承ください。
1990‘s~ レインスプーナー　レーヨン　アロハシャツ　総柄　コレクション

コモリ　COMOLI サイズ3
カラー···ブラック
定価以下送料込み‼️ensou. Broken Western Shirt
袖丈···半袖

stoneisland シャツ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドワコマリア
商品の状態目立った傷や汚れなし

UNUSED UNION ネルシャツ サイズ3

50s vintage check shirts
ワコマリアの半袖シャツです。サイズはMです。綿55%リヨセル45%サラッとした着心地です。中古品になります。着用感はありますが目立ったヨゴレ、ダメージ等なく着用には問題はないかと思いますが、古着である事をご理解下さい。平置き計測肩幅42㎝身幅53㎝着丈65㎝多少の誤差はご了承ください。カラー···ブラック袖丈···半袖

商品の情報

商品のサイズM
ブランドワコマリア
商品の状態目立った傷や汚れなし

【メーカー直送】 ワコマリア オープンカラーシャツ　Mサイズ シャツ

31分钟前

【メーカー直送】 ワコマリア オープンカラーシャツ　Mサイズ シャツ

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
10
15
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商品の情報

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出品者

c06e92

 1455

本人確認済
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コメント (15)

c06e92
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