vintage ヴィンテージ ビンテージ

こちらは70年代後半~80年代にかけて採用されていた後期タイプ

イギリス軍の名作 P1960(1960年パターン)によく似たアシンメトリーのデザインが際立つ非常にレアなアイテム。

大きな特徴としてはフロント右側に付いたマガジンポケット。左太もも部に付いたフラップカーゴポケット。左右にはハンドポケット。右ヒップにはフラップポケット。ボタン式のベルトループ。

後期型の特徴である綺麗なテーパードシルエット。

この手のミリタリーパンツではあまり見かけないワンタックデザイン。

生地はしっかりとした厚さなコットン素材。

左右非対称のデザインですがバランスが非常に良いデザイン◎

ここ数年のmilitary人気により古いvintageのものは年々入手困難になってきております。

そのなかでもなかなか見つからない非常に希少な一本。

お探しの方是非!

●状態

左右ポケットダメージ数カ所あり。左太もも、右膝に薄汚れ数カ所あり。左膝辺りダメージあり。

軍もののusedですので使用感はありますが

ヴィンテージ 古着慣れしている方ならまだまだ着ていただけます。

※軍物のusedとなりますので汚れがある場合がございます。軍物の古着慣れしていない方や完璧を求めるお客様のご購入はご遠慮くださいませ

●カラー

オリーブグリーン

緑

●表記サイズ

総丈110

ウエスト74

ヒップ102

股上30.5

股下82

わたり31

裾周り20

⚠︎身長、体重等によるサイズ感の質問には個人差ございます為お答えしておりません。実寸サイズ載せてますのでそちらで必ず確認お願いいたします⚠︎

◎この他のミリタリー

↓↓↓

#にゃーにゃミリタリー

#にゃーにゃミリタリーパンツ

◎この他のパンツ

↓↓↓

#にゃーにゃpants

#にゃーにゃカラーパンツ一覧

↓↓↓

#古着屋にゃーにゃ

Y-S118-5-b44-236

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

