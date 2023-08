【正規品】PRADA プラダ テスートナイロン プラスチックハンドル ハンドバッグ トートバッグ 手持ちかばん 手提げかばん ブラック

ブランド プラダ

カラー ブラック系

素材 テスートナイロン

サイズ

W 約40cm H 約31cm D 約10cm

ハンドル 約24㎝

ポケット

中 ファスナーポケット×1

付属品 保存袋

状態 ■ 外 B 中 B-A

S-新品~新品同様の商品

AA-中古品として良い

Aランク-中古品としてまあまあ良い

Bランク-中古品として普通

Cランク-中古品として悪い

詳細 ■

少し角スレはございますが、破れはないと思います。

まだまだお使いいただけると思います!

※USED品の為、傷、汚れ、などの見落とし、説明不足などがある場合がございます。

素人撮影の為、画像は反射等で色合いや風合いが少し違いがあることがありますがご理解ください。

あくまで素人個人同士のお取引ですので、神経質な方や中古品に理解がない方はご遠慮ください。

非常識な方が多いので、購入意思のあるちゃんとした方だけ購入をお願いいたします。

■購入先■

真贋鑑定済のリサイクルショップより購入していますので、安心して御購入下さい

#正規品 #PRADA #プラダ #テスート #ナイロン #プラスチックハンドル #ハンドバッグ #トートバッグ #手持ちかばん #手提げかばん #ブラック

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

