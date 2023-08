ドラゴンボールのジレンとクウラのフィギュア2体セットです。

コレクション整理のため出品致します。

●サイズ:

【クウラ】

高さ 約33cm

重さ 約1135g

【ジレン】

高さ 約31cm

重さ 約1141g(台座含む)

●状態:

室内のコレクションケースで保管していました。日焼けや汚れなどはありませんが、塗装等があまい箇所があるかもしれません。状態や使用感が気になる方は写真でご確認下さい。

●その他、注意事項:

値下げ交渉や個別販売には対応していません。

海外で販売されているフィギュアになります。

#ドラゴンボール #フィギュア #クウラ #ジレン #海外限定フィギュア

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

