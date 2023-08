Nike Wmns Air Max 90 First Use "White"ナイキ ウィメンズ エアマックス90 ファーストユーズ "ホワイト"

AIRMAX90のクラシックなデザインになります。

昨年に購入したものだと記憶してます。

新品未使用ですが、包装紙が少し破れており、箱も若干潰れてます。

サイズが合わなかった為、出品してます。

購入後の返品は受け付けません。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

