ご覧いいただき誠にありがとうございます。

ラジコン用メカセット



タミヤ TRF420 メカ付き

SHIBATAのGRK GS2 EVO プレミアムカーボンコンバージョンシャーシ ウエイトトランスファー仕様の中古品です。タイヤ、ホイール(おまけ程度)の付属です。

【ジャンク扱い】 京商 ヴィンテージシリーズ 第3弾 1/10 トマホーク

室内使用のため比較的に状態は良いと思いますが、中古品につきご理解頂ける方、ご購入検討願います

DEERC ZP1007



初代様専用

【説明】

【値下げ】レア クロス ファイヤーフォース フルオプションおまけ付き

シャーシはプレミアムカーボンコンバージョン、ウエイトトランスファーバッテリーベースプレート、前後カーボンWポジションダンパーステー、ボールデフ組み込んでいます。

タミヤ CR-01 アルミダンパー OP-1109

ダンパーもアップグレードキット、レーシングピストンを組み込んでいます。

タミヤ 1/14 ベンツ



ヨコモドリフトパッケージD-MAX 中古車体のみ

その他オプションパーツを組み込んでますが、詳細は画像7枚目をご参照ください。(タグが残っていなかったパーツも多々ありますので画像にてご確認ください)

タミヤ1/14 3軸コンテナトレーラー



CHASING GLADIUS MINI 水中ドローン

タイヤ、ホイールは不用な場合は除きますのでご購入後にお申し付け下さい。

HPI HB TCX 希少 未開封



munaweera sagara様専用 HB D8 エンジンオフロードカー 2台

後半の3枚画像にありますようにメカ付きで70000円にて販売も可能ですのでご検討願います。(受信機のみ外します。)

RC-ART イェーガーメインシャーシとリヤバルク



スズキジムニー1/12ラジコンカー

種類···車・トラック

タミヤ ユーノスロードスター ラジコン

ジャンル(ラジコン)···ドリフトカー

タミヤ ホーネット 復刻版

スケール···1/10

タミヤ M-05シャーシ カルマンギア

完成品/組立品···完成品

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

