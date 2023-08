【2022A/W新作★送料無料】 レア！新品　NIKE TC7900 PREMIUM2　24.5㎝ スニーカー

✔ご購入前にプロフィール必読・商品説明文最後までお読み下さい。トラブル防止の為、ご購入頂いた時点で了承済みとさせて頂きます。

・NIKE(ナイキ)

・TC 7900 PREMIUM 2

・size:24.5㎝

・color:gray/white

・品番:FB8941-043

・新品、未使用

希少なTC7900プレミアム2です。

正規NIKE SHOP店頭にて購入致しました。

箱無し、簡易梱包での発送になります。

カラーの方が、公式サイトの画像・当方撮影画像・実物で多少色味が異なります。

店頭でもラス1でしたので、タグは外れてしまいありませんが、新品・未使用です。

新品未使用ではありますが、少しでも気になる方はご自身でお店でご購入なさって下さい。

こちらのお品物に関しましては新品の為、お値下げは不可とさせて頂きますのでご了承下さい。

✁┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

新品・未使用ですが自宅保管になります。お店の様な新品をお求めの方はご購入お控え下さい。

検品を行ってからの出品ではありますが、見落としはご了承下さい。万全の注意を払っておりますが、記載漏れ等あるかもしれません。気になる点はご購入前にコメントからお願い致します。

画像にてご確認頂き、ご理解・ご納得頂いた上でのご購入をお願い致します。

完璧をお求めの方、神経質な方、少しでも気になる方はご遠慮下さい。

NIKE WMNS

ナイキ ウィメンズ

nike

AIR

AIR MAX

ナイキ

エアー

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

