安価 ワタナベ ennoy ボーダー XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···ホワイト

エンノイの21ssボーダーTシャツの出品です。

サイズは希少なXLサイズです。

数回着用しましたが、金欠のため泣く泣く出品いたしました。大切に着ておりましたので状態はとてもいいです。

自宅保管ですので、神経質な方は購入をお控えください。

ご購入いただきましたら、即日発送させていただきます。

ennoy

ennoyofficial

エンノイ

1LDK

ワンエルディーケー

sonakameguro

seesee

Creek

スタイリスト私物

山本康一郎

文春リークス

文春オンライン

700fill

Alwayth

JJJJound

APC

アーペーセー

isness

イズネス

AH

DAIWA

daiwapier39

WEEKEND

好きな方、いかがでしょうか。

柄・デザイン···ストライプ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 未使用に近い

カラー···ホワイトエンノイの21ssボーダーTシャツの出品です。サイズは希少なXLサイズです。数回着用しましたが、金欠のため泣く泣く出品いたしました。大切に着ておりましたので状態はとてもいいです。自宅保管ですので、神経質な方は購入をお控えください。ご購入いただきましたら、即日発送させていただきます。好きな方、いかがでしょうか。柄・デザイン···ストライプ

