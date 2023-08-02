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【年中無休】 ZHIYUN ジーウン SMOOTH Q4 スマホ用ジンバル 自撮り棒 セルカ棒 自撮り棒

商品の説明

室内にて3,4回使用（いずれも数分間）しましたが、私のスマホ（Xperia 1ⅲ）では専用アプリの機能を生かしきれませんでした。
ZHIYUN ジーウン SMOOTH Q4 スマホ用ジンバル 自撮り棒 セルカ棒
物自体は素晴らしく、3軸ジンバルの効果にも大変驚かされ本当は長く愛用したかったのですが、新しいジンバルを購入したため手放します。
djiom5
目に見えるキズや擦れはないと思いますが一応中古ではありますので、このことをご理解いただいた上、ノークレーム・ノーリターンにてよろしくお願いいたします。
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ZHIYUN ジーウン SMOOTH Q4 スマホ用ジンバル 自撮り棒 セルカ棒

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ーーー以下、ZHIYUNサイトより引用した商品説明になります。ーーー
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ZHIYUN ジーウン SMOOTH Q4 スマホ用ジンバル 自撮り棒 セルカ棒
ZHIYUN SMOOTH Q4は革新的な伸縮機構を搭載したスマートフォン用3軸ジンバルです。
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215mmの延長ロッドが内蔵されており、それを使用することによって様々な角度で撮影が可能になります。
insta360 flow 携帯ジンバル
多機能コントロールホイールにより片手で調整を簡単に行うことができ、ボタン1つ押すだけで縦向きモード・横の向きモードを変更できます。
ZHIYUN ジーウン SMOOTH Q4 スマホ用ジンバル 自撮り棒 セルカ棒

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【仕様（公式HPより）】
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本体重量：370g（バッテリーを含む）
ZHIYUN ジーウン SMOOTH Q4 スマホ用ジンバル 自撮り棒 セルカ棒
本体サイズ： 181.7×107.7×56.3mm（幅×奥行き×高さ）
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ペイロード：最大280g
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バッテリー作動時間：最大15時間　最小10時間
ZHIYUN ジーウン SMOOTH Q4 スマホ用ジンバル 自撮り棒 セルカ棒
バッテリーのフル充電時間：2.5時間
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チルト軸の動作範囲：-84°〜+254°
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ロール軸の動作範囲：-175°〜+163°
ZHIYUN ジーウン SMOOTH Q4 スマホ用ジンバル 自撮り棒 セルカ棒
パン軸のロール範囲：-96°〜+235°
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Bluetooth：4.2
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周波数帯：2.402GHz〜2.480GHz
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【付属品】
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SMOOTH Q4 本体×1
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ミニ三脚×1
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充電ケーブル×1
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マニュアル×1

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商品の情報

商品の状態未使用に近い

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室内にて3,4回使用（いずれも数分間）しましたが、私のスマホ（Xperia 1ⅲ）では専用アプリの機能を生かしきれませんでした。物自体は素晴らしく、3軸ジンバルの効果にも大変驚かされ本当は長く愛用したかったのですが、新しいジンバルを購入したため手放します。目に見えるキズや擦れはないと思いますが一応中古ではありますので、このことをご理解いただいた上、ノークレーム・ノーリターンにてよろしくお願いいたします。ーーー以下、ZHIYUNサイトより引用した商品説明になります。ーーーZHIYUN SMOOTH Q4は革新的な伸縮機構を搭載したスマートフォン用3軸ジンバルです。215mmの延長ロッドが内蔵されており、それを使用することによって様々な角度で撮影が可能になります。多機能コントロールホイールにより片手で調整を簡単に行うことができ、ボタン1つ押すだけで縦向きモード・横の向きモードを変更できます。【仕様（公式HPより）】本体重量：370g（バッテリーを含む）本体サイズ： 181.7×107.7×56.3mm（幅×奥行き×高さ）ペイロード：最大280gバッテリー作動時間：最大15時間　最小10時間バッテリーのフル充電時間：2.5時間チルト軸の動作範囲：-84°〜+254°ロール軸の動作範囲：-175°〜+163°パン軸のロール範囲：-96°〜+235°Bluetooth：4.2周波数帯：2.402GHz〜2.480GHz【付属品】SMOOTH Q4 本体×1ミニ三脚×1充電ケーブル×1マニュアル×1

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【年中無休】 ZHIYUN ジーウン SMOOTH Q4 スマホ用ジンバル 自撮り棒 セルカ棒 自撮り棒

57分钟前

【年中無休】 ZHIYUN ジーウン SMOOTH Q4 スマホ用ジンバル 自撮り棒 セルカ棒 自撮り棒

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ZHIYUN ジーウン SMOOTH Q4 スマートフォン用ジンバル 自撮り棒 セルカ棒 電動スタビライザー 国内正規品

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Zhiyun Smooth Q4 スマートフォンジンバル スマホ用3軸スタビライザー 手ブレ補正 延長ロッド内蔵 携帯性 折りたたみ設計 ミニ三脚付き iPhone/Android対応

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【日本公式】 ZHIYUN SMOOTH X スマートフォン用 ジンバル スタビライザー 自撮り棒 セルカ棒 Vlog iPhone&Android対応 日本仕様 (スペースグレー ベーシック)

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【国内正規品+2年間長期間保証+安心日本語サポート】ZHIYUN SMOOTH 4 スマートフォン用電動 3軸 スタビライザー 手持ちジンバル 自撮り棒 手ブレ防止 ズームとフォーカス調整 動画撮影 12h運転時間 iPhone＆Android対応 ミニ三脚付き 日本語クイックスタートガイド付属

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ZHIYUN SMOOTH 4 スマートフォン用 ジンバル 電動スタビライザー

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