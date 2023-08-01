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計2.3ctものダイヤモンドを立体的に敷き詰めた、ボリュームのあるリングです。どの角度から見ても光が反射してきらめき、指に華やかな輝きを与えます。
【中古】指輪 PT900 4.73g 料無料
ティファニーリング 期間限定
特別な機会や、結婚式などのフォーマルなイベントにもピッタリ。また、贈り物としても人気があります。幅広のダイヤモンドゴージャスリングは、高級感と豪華さを求める方にオススメです。
‼️sale‼️グッチGUCCI リング
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鑑別書付
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プラチナ900 天然ダイヤモンド リング Pt900 フラワー
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【新品仕上げ済】ティファニー 1837 エレメントリング K18 ダイヤ 中古
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ピジョンブラッド ルビーリング プラチナ Pt900 中央宝石 鑑別書つき 8ｇ
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リングサイズ：12号（サイズ直し無料）
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#amazing工房re230400023
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新品、未使用
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非加熱ピジョンブラットルビーリング
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maria rudman マリアルドマン シルバー バングル
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GUCCI グッチ バレンタイン 限定 リング 指輪
計2.3ctものダイヤモンドを立体的に敷き詰めた、ボリュームのあるリングです。どの角度から見ても光が反射してきらめき、指に華やかな輝きを与えます。特別な機会や、結婚式などのフォーマルなイベントにもピッタリ。また、贈り物としても人気があります。幅広のダイヤモンドゴージャスリングは、高級感と豪華さを求める方にオススメです。鑑別書付天然ダイヤモンド：2.3ct 枠：K18イエローゴールドアーム幅：約1.1mmリング最大幅：約11.3mm重量：約5.9gリングサイズ：12号（サイズ直し無料） #amazing工房re230400023#amazing工房
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新品、未使用
海外最新 ダイヤモンド 宙ちゃん様専用ゴージャス！2.3ct K18 鑑別 リング YG リング
375
28分钟前
海外最新 ダイヤモンド 宙ちゃん様専用ゴージャス！2.3ct K18 鑑別 リング YG リング
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72,680
(税込) 送料込み
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ダイヤモンド 宙ちゃん様専用ゴージャス！2.3ct K18 鑑別 リング YG
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95e36fb930f
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