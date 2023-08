COMME des GARCONS HOMME PLUS

コム デ ギャルソン オム プリュス

2000 S/S

パリコレクション(ファッションショー)で

使用されたコレクションモデルのレザーシューズ

ローファー タイプ

黒 25cm (アウトソール全長28cm)

私が大阪のCOMME des GARCONS直営店にて

2足購入し自宅保管していた未使用の1足になります

コレクターも多いブランドですし、探されてる方もいらっしゃるのではないでしょうか

箱は日焼けしてますが靴本体、靴袋は大丈夫です

喫煙しません、ペット飼ってません

ここまでコンディションよいのは今後出てこないと思います

カラー···ブラック

履き口···紐なし 素材···本革

#Y2Kファッション #道坂の洋服出品

#COMMEdesGARCONS #デッドストック

#ヴィンテージ #VINTAGE #コムデギャルソン

#コムデギャルソンオムプリュス 春夏 川久保玲

ジュンヤワタナベ JUNYA WATANABE eye SHIRTS

ヨウジヤマモト YOHJI YAMAMOTO スリッポン

メゾンマルジェラ マルタンマルジェラ 革靴 DSM

supreme シュプリーム sacai サカイ NIKE ナイキ

藤原ヒロシ UNDERCOVER アンダーカバー 高橋盾

フラグメント fragment design porter

吉田カバン ニューバランス new balance

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 新品、未使用

