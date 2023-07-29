印象のデザイン エアーコンプレッサー 静音 オイルレス 100V 大容量30L 車輪付き ！ 工具/メンテナンス

商品内容
研磨機/サンダーグラインダー/ディスクグラインダー//マキタバッテリー使用可
エンジンチェンソー ゼノア G370AV ジャンク 3-23
静音 オイルレス エアーコンプレッサー 30L
日立コードレスピン釘打機
MAX 1270E2 高圧コンプレッサー
オイルレスなので、燃料補給の必要もオイルの交換もいりません。
ビットソケットセットインパクトドライバー
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです。
マキタ純正BL1860Bバッテリー18V
空気入れ、汚れ落とし、噴霧、グリースガン、釘打ちに大活躍します。
マキタ HP484D ドライバドリル 18v
マキタ バッテリー BL1860B新品未使用
【商品詳細】
発電機 HP2800sv ジャンク
重量(約)：22kg
EasyPump Bosch
電圧：単相100V 50Hz/60Hz
マキタ純正品BL1430B 14.4Vバッテリー 2個 DC18RC急速充電器
消費電力：550W
マキタ makita 18V 充電式 ピンタッカ PT353D
定格時間：20分
Knicksまとめ売り
最大圧力(約)：0.8MPa
設備屋さん専用価格 土日発送不可
騒音値(約)：65dB/m
Snap on ポーカーチップセット
最大電力：550W
MAX高圧、常圧（オーバーホール整備品）１２5０EⅡ 動作良好！
空気吐出量：【50Hz】102L/min(0.0Mpa)、42L/min(0.8Mpa)、【60Hz】124L/min(0.0Mpa)、52L/min(0.8Mpa)
マキタ 充電式チップソー 切断機
エアータンク容量(約)：30L
送込 HPC-N209WDF オグラ コードレスパンチャー （PP200D)
電源コード長さ (約)：1.3m
makita マキタ TD161D 14.4V 充電式 インパクトドライバー
回転数：（50Hz）1440r.p.m、（60Hz）1700r.p.m
最後の１台 オグラ 鉄筋カッター HCC-F1640 フルセット 替刃サービス
つるみ様専用 タニザワ フルハーネス ST#572 ST#5701-2TRG
三菱電機 電磁接触器 セット【S-N12 2個、SR-N4 2個 AC100V】
商品内容静音 オイルレス エアーコンプレッサー 30Lオイルレスなので、燃料補給の必要もオイルの交換もいりません。エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです。空気入れ、汚れ落とし、噴霧、グリースガン、釘打ちに大活躍します。【商品詳細】重量(約)：22kg電圧：単相100V 50Hz/60Hz消費電力：550W定格時間：20分最大圧力(約)：0.8MPa騒音値(約)：65dB/m最大電力：550W空気吐出量：【50Hz】102L/min(0.0Mpa)、42L/min(0.8Mpa)、【60Hz】124L/min(0.0Mpa)、52L/min(0.8Mpa)エアータンク容量(約)：30L電源コード長さ (約)：1.3m回転数：（50Hz）1440r.p.m、（60Hz）1700r.p.m