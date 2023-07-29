印象のデザイン エアーコンプレッサー 静音 オイルレス 100V 大容量30L 車輪付き ！ 工具/メンテナンス

商品内容

研磨機/サンダーグラインダー/ディスクグラインダー//マキタバッテリー使用可



エンジンチェンソー ゼノア G370AV ジャンク 3-23

静音 オイルレス エアーコンプレッサー 30L

日立コードレスピン釘打機



MAX 1270E2 高圧コンプレッサー

オイルレスなので、燃料補給の必要もオイルの交換もいりません。

ビットソケットセットインパクトドライバー

エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです。

マキタ純正BL1860Bバッテリー18V

空気入れ、汚れ落とし、噴霧、グリースガン、釘打ちに大活躍します。

マキタ HP484D ドライバドリル 18v



マキタ バッテリー BL1860B新品未使用

【商品詳細】

発電機 HP2800sv ジャンク

重量(約)：22kg

EasyPump Bosch

電圧：単相100V 50Hz/60Hz

マキタ純正品BL1430B 14.4Vバッテリー 2個 DC18RC急速充電器

消費電力：550W

マキタ makita 18V 充電式 ピンタッカ PT353D

定格時間：20分

Knicksまとめ売り

最大圧力(約)：0.8MPa

設備屋さん専用価格 土日発送不可

騒音値(約)：65dB/m

Snap on ポーカーチップセット

最大電力：550W

MAX高圧、常圧（オーバーホール整備品）１２5０EⅡ 動作良好！

空気吐出量：【50Hz】102L/min(0.0Mpa)、42L/min(0.8Mpa)、【60Hz】124L/min(0.0Mpa)、52L/min(0.8Mpa)

マキタ 充電式チップソー 切断機

エアータンク容量(約)：30L

送込 HPC-N209WDF オグラ コードレスパンチャー （PP200D)

電源コード長さ (約)：1.3m

makita マキタ TD161D 14.4V 充電式 インパクトドライバー

回転数：（50Hz）1440r.p.m、（60Hz）1700r.p.m

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品内容静音 オイルレス エアーコンプレッサー 30Lオイルレスなので、燃料補給の必要もオイルの交換もいりません。エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです。空気入れ、汚れ落とし、噴霧、グリースガン、釘打ちに大活躍します。【商品詳細】重量(約)：22kg電圧：単相100V 50Hz/60Hz消費電力：550W定格時間：20分最大圧力(約)：0.8MPa騒音値(約)：65dB/m最大電力：550W空気吐出量：【50Hz】102L/min(0.0Mpa)、42L/min(0.8Mpa)、【60Hz】124L/min(0.0Mpa)、52L/min(0.8Mpa)エアータンク容量(約)：30L電源コード長さ (約)：1.3m回転数：（50Hz）1440r.p.m、（60Hz）1700r.p.m

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

最後の１台 オグラ 鉄筋カッター HCC-F1640 フルセット 替刃サービスつるみ様専用 タニザワ フルハーネス ST#572 ST#5701-2TRG三菱電機 電磁接触器 セット【S-N12 2個、SR-N4 2個 AC100V】