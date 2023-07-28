高級品市場 九幽衛 模造刀 模擬刀 日本刀 居合刀 刀装具 太刀 武具

全長103cm

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刃の長さ71cm

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柄の長さ26cm

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刃幅3.2cm

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木造の逸品の漆の鞘は太くて下緒を配合します。

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目貫 ネズミの図 彫金 時代物 刀装具

※測定法による誤差はご容赦ください

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【状態】

【 鎧 直 垂 】

写真では伝えきれない瑕疵がございますが、ご了承ください。

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鞘や刀身に経年の小さな傷はあったが、目立ったものではなかった。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

全長103cm刃の長さ71cm柄の長さ26cm刃幅3.2cm亜鉛合金ナイフホルダーハイエンドの錦箱木造の逸品の漆の鞘は太くて下緒を配合します。※測定法による誤差はご容赦ください【状態】写真では伝えきれない瑕疵がございますが、ご了承ください。鞘や刀身に経年の小さな傷はあったが、目立ったものではなかった。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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