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高級品市場 九幽衛 模造刀 模擬刀 日本刀 居合刀 刀装具 太刀 武具

商品の説明

全長103cm
江戸　武具　十手　鮫皮巻　鍔付　まとめて
刃の長さ71cm
指揮刀、軍刀、刀、拵、サーベル、模造刀、骨董品、鍔、刀装具　匿名配送　即購入可
柄の長さ26cm
【模造刀・入手困難】日本刀 太刀 究極 金彩拵 奉納刀【5月3日まで特別価格】
刃幅3.2cm
烏木尊龍剣 武具　刀装具　日本刀　模造刀
亜鉛合金ナイフホルダー
コスプレ武器　模造刀 大、小セット&飾り棚付き
ハイエンドの錦箱
【シンプル侍刀】 武具　刀装具　日本刀　模造刀 居合刀
木造の逸品の漆の鞘は太くて下緒を配合します。
武具　刀装具　日本刀　模造刀 居合刀 【魔晶】

目貫　ネズミの図　彫金　時代物　刀装具
※測定法による誤差はご容赦ください
豊臣氏太刀 武具　刀装具　日本刀　模造刀　居合刀
【状態】
【 鎧 直 垂 】
写真では伝えきれない瑕疵がございますが、ご了承ください。
AKa7028　日本刀　古い柄　６本まとめてセット　刀装具　当時物
鞘や刀身に経年の小さな傷はあったが、目立ったものではなかった。

◆重量1.12kg◆兜割 鉢割 十手 捕具 武具：古道具 骨董

商品の情報

商品の状態新品、未使用

銀風漢剣 模造刀 模擬刀 漢剣 刀装具

鉄地 金象嵌木瓜鍔 風景図 刀装具 刀剣 時代物 M

雲牡丹 武具　刀装具　日本刀　模造刀　居合刀
全長103cm刃の長さ71cm柄の長さ26cm刃幅3.2cm亜鉛合金ナイフホルダーハイエンドの錦箱木造の逸品の漆の鞘は太くて下緒を配合します。※測定法による誤差はご容赦ください【状態】写真では伝えきれない瑕疵がございますが、ご了承ください。鞘や刀身に経年の小さな傷はあったが、目立ったものではなかった。

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商品の状態新品、未使用

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17分钟前

高級品市場 九幽衛 模造刀 模擬刀 日本刀 居合刀 刀装具 太刀 武具

¥33,200 ¥18,924

(税込) 送料込み
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