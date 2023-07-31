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一番の Pro AirPods 第2世代 MQD83J/A 極美品 イヤフォン

商品の説明

今年の5月に購入しましたが不要になったため出品します
動品/エアーポッズ プロ　Apple AirPods Pro A2604

Air Pods Pro（第1世代）_Apple（アップル）
★ワンオーナー品
【ノイズキャンセリング機能搭載】SONY WF-C700N
★極美品
純正品 AirPods Pro イヤホン 両耳のみ 新品
私見ですがとても綺麗な状態だと思います
【新品未開封】SONYソニー　LinkBudsS WF-LS900N/CC
★購入いただける場合シリアルナンバー共有可能です
AirPods Pro 第2世代 極美品 MQD83J/A

【キャッツ様】ambie SOUND EARCUFFS ASPHALT
あくまでusedであり素人の個人保管となりますのでご了承の上購入をお願いいたします。
【GW値下げ】ETYMOTIC RESEARCH ER4PT
購入後はノークレームノーリターンでお願いいたします。
【美品】WF-1000XM4 ブラック ワイヤレスノイズキャンセリング

AirPods Pro Apple
不明点があればお気軽にご質問ください！
SONY WF-1000XM4

けん様
#Apple
SONY WF-C700N
#airpodspro
美品＊AirPods Pro第2世代 MQD83JA 国内正規品
#airpods
AVIOT TE-J1 白　ワイヤレス　ノイキャン
#イヤホン
【新品未開封】Hammerhead True Wireless 2nd Gen
#ワイヤレスイヤホン

AirPods Pro 第2世代　充電ケースのみ

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態未使用に近い

ゼンハイザー  CX Plus True Wireless SE

shokz openrun 骨伝導　Bluetooth ワイヤレス
今年の5月に購入しましたが不要になったため出品します★ワンオーナー品★極美品私見ですがとても綺麗な状態だと思います★購入いただける場合シリアルナンバー共有可能ですあくまでusedであり素人の個人保管となりますのでご了承の上購入をお願いいたします。購入後はノークレームノーリターンでお願いいたします。不明点があればお気軽にご質問ください！#Apple#airpodspro#airpods#イヤホン#ワイヤレスイヤホン

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態未使用に近い

一番の Pro AirPods 第2世代 MQD83J/A 極美品 イヤフォン

54分钟前

一番の Pro AirPods 第2世代 MQD83J/A 極美品 イヤフォン

¥30,500 ¥17,385

(税込) 送料込み
6
16
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商品の情報

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出品者

b4f1a6f161a

 1891

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コメント (16)

b4f1a6f161a
一番の Pro AirPods 第2世代 MQD83J/A 極美品 イヤフォン 一番の Pro AirPods 第2世代 MQD83J/A 極美品 イヤフォン

Airpods Pro 第2世代MQD83J/A 極美品[199978] | JChere雅虎拍卖代购

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Apple◇イヤホンAirPods Pro 第2世代MQD83J/A | JChere雅虎拍卖代购

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Apple AirPods Pro 第2世代 MQD83J/A 正規品 極美品 | smartsolucoes

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