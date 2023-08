キヤノンデジタルミラーレスカメラEOS Kiss M2ダブルズームキットホワイト

★未開封新品、保証書付きです。

コンパクトでご旅行やレジャーなどの携帯、持ち運びも大変便利な高性能デジタルミラーレスカメラです。

【特記事項】本商品にはレンズ2本(EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM、EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM)が付属しているダブルズームキットとなります。

1.EOS Kiss M2(ホワイト)本体

2.EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM

3.レンズキャップ E-52 II

4.EF-M15-45 F3.5-6.3 IS STM

5.レンズキャップ E-49

6.バッテリーパック LP-E12(カバー付き)

7.バッテリーチャージャー LC-E12

8.ネックストラップ EM-200DB

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

