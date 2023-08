商品をご覧いただきありがとうございます(^^)

アノラックパーカー プルオーバー

早い者勝ちになりますお早めにどうぞ♪

★フォロー割★

フォローして下さった方には表示価格から

1999円以下→100円引き

2000円〜4999円→200円引き

5000円〜9999円→300円引き

10000円〜19999円→500円引き

20000円〜29999円→1000円引き

30000円〜39999円→1500円引き

40000円以上→2000円引き

させていただきます(^^)

※ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい。

■商品

ナイロンジャケット ナイロンブルゾン

参考定価 約10万円

■ブランド名

MONCLER

モンクレール

■カラー

ブラック

黒色

■サイズ

表記1 (S~M相当)

肩幅:約46cm

身幅:約54cm

着丈:約64cm

袖丈:約64cm

(素人寸法のため多少の誤差はご了承下さい)

■仕様

ATLIN GIUBBOTTO

ナイロンジャケット

ナイロンブルゾン

■素材

ポリメイド 100%

■状態ランク【AB】

S|新品または未使用品

A|使用感をほとんど感じない

AB|多少の使用感はあるが比較的良い状態

B|多少の使用感はあるが着用に問題なし

C|僅かな汚れやダメージ有り

D|気になる程度の汚れやダメージ有り

■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。

即購入OKです♪

↓当店の商品はこちらから↓

#古着屋MAXCOM

管理番号23062104

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品をご覧いただきありがとうございます(^^)早い者勝ちになりますお早めにどうぞ♪★フォロー割★フォローして下さった方には表示価格から1999円以下→100円引き2000円〜4999円→200円引き5000円〜9999円→300円引き10000円〜19999円→500円引き20000円〜29999円→1000円引き30000円〜39999円→1500円引き40000円以上→2000円引きさせていただきます(^^)※ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい。■商品MONCLER モンクレール ATLIN GIUBBOTTO ナイロンジャケット ナイロンブルゾン参考定価 約10万円■ブランド名MONCLERモンクレール■カラーブラック黒色■サイズ表記1 (S~M相当)肩幅:約46cm身幅:約54cm着丈:約64cm袖丈:約64cm(素人寸法のため多少の誤差はご了承下さい)■仕様ATLIN GIUBBOTTOナイロンジャケットナイロンブルゾン■素材ポリメイド 100%■状態ランク【AB】S|新品または未使用品A|使用感をほとんど感じないAB|多少の使用感はあるが比較的良い状態B|多少の使用感はあるが着用に問題なしC|僅かな汚れやダメージ有りD|気になる程度の汚れやダメージ有り■購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。即購入OKです♪↓当店の商品はこちらから↓#古着屋MAXCOM管理番号23062104

