レビュー高評価のおせち贈り物 ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG "バケッタ タン" 28.5㎝ スニーカー

メインカラー···ベージュ

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ハイカット(High)

ご覧いただき有難う御座います(^^)

ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG "バケッタ タン"

Nike Air Jordan 1 Retro High OG "Vachetta Tan"

でございます(^^)

1回だけ着用しました。

NIKE .com購入

付属品完備です。

定価¥19,250

セイルカラーのシューレースがお似合いなので、キックスロックの愛用シューレースお付け致します(^^)

毎週末値下げします!

宜しくお願い致します(^^)

商品説明

"バケッタ タン"と名付けられた今回の新作AJ1は、トレンドを意識したバケッタタンとブラックで仕上げられた上品な仕上がりに。ブラックのデニムアンダーレイとタンカラーのレザーオーバーレイの色合いが上品な一足に仕上がっている。

BLACKの部分はブラックデニムになります。

ブラック革ではありません。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 未使用に近い

