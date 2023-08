ご覧いただきありがとうございます。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます。商品:22 HERILL "DUCK SPLASH CARGO PANTS"購入日:2022年8月29日購入場所:サウスストア(セレクトショップ)※レシート添付※実物写真の色味が伝わりにくい為1〜3枚目に購入店舗の写真を引用しています。使用頻度・状態:購入後昨夏以降着用10回未満、洗濯後保管していました。ペイントの剥がれ、汚れ等ありませんので、美品とさしていただきました。ここ毎シーズンダックカーゴは出ていますが、定価も6万超えと中々手の出しにくいアイテムかと思いますので、ユーズド美品でもと言う方に渡っていただけたらと思います。元々の商品自体がヴィンテージの風味を出した商品です。当方使用の経年劣化等もありません。ご理解頂ける方の入札をお願いします。size(cm)1 / ウエスト80 股上32 股下62 ワタリ39 裾幅29商品説明"Duck Splash Cargo Pants" ダックスプラッシュカーゴパンツコットンのヘビーダック生地に特殊プリント加工を施したカーゴパンツ。加工をしながら洗いをかけているので、アタリが全体にあり、ヴィンテージのような風合いです。膝にタックが入り、裾はドローコードが付きのワイドシルエットです。

