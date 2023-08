有名なブランド 【CHAOS】プリズムライトブルゾン｜美品｜人気商品 ジャンパー/ブルゾン

今年の2月頃ニュウマンの店舗で購入しました。

毎年即完売の定番人気商品です。

1度だけ短時間着用した美品。

大変気に入ってましたが、

持ち手の洋服とテイストが合わず

着こなせない為、出品。

※自宅のクローゼットにウエストと裾は絞った

状態でハンガーかけして保管してました。

目立った傷はない美品ですが、あくまで素人保管となりますので、完璧な状態をお求めの方は

ご遠慮くださいませ。

-fabric-

リモンタ社の軽量ポリエステルタフタを使用した素材になります。

形状記憶でありながら撥水性を持たせるため糸の状態で撥水加工をいれています。

-design-

オーバーサイズでカジュアルになりすぎないブルゾンです。

腰ポケットでパッカブルになる仕様になっております。コンパクトになり持ち運びも楽ちんです!

フードが襟に収納されているので急な雨にもさっとフードを被る事が出来ます。

ーーー

素材:ポリエステル100%

カラー:キャメル

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

