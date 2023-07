【初回限定お試し価格】 ダーツライブカード　花札　3IN THE BLACK　スリーインザブラック　レア ダーツ

ダーツライブカード 花札 3IN THE BLACK スリーインザブラック レア

◆新品・未使用・未登録

ダーツライブ レアカードです

ダーツライブ1~3でも使えます♪

デザイン:花札

3 IN THE BLACK (スリーインザブラック)

15年ほど前に購入しケースに入れてコレクションしていました。

当時でも人気があり集めるのが困難でした。

裏面も珍しい色です。

◆デザインや状態は写真もあわせてご確認ください。

初期段階よりありがちな僅かなスリキズ等の見落しはご容赦ください。

◆匿名配送・送料込み・即購入OK!

安心のメルカリ便にて発送いたします。

種類・セット内訳···ダーツライブ、その他

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

