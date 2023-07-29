日本最大の 薄型 ほぼ新品　超軽量 PC メモリー8GB SSD256GB ノートパソコン ノートPC

購入して数回しか使っていないほぼ新品のパソコンになります。
Lenovo ThinhPad X1 Carbon 5th Generation
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NEC ノートパソコン LAVIE N15 PC-N1585AAL
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dynabook ノートパソコン ssd メモリ8gb
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ノートパソコン 東芝 B65 本体 Windows11 オフィス付き SSD
同時に購入したHDMIケーブルとおまけで頂いたマウスもつけさせて頂きます。
16インチMacBook Pro - スペースグレイ
是非ご検討ください。
ThinkPad 530cs ジャンク
15.6型 東芝 R35/M i5 8GB 500GB 無線 Windows11
メモリ：8GB
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SSD:256GB
フロンティア Corei7-7500U メモリ16GB 新品SSD128GB
液晶サイズ：14.1インチ
MacBook Pro 2020 16gb inteli7 us配列 13インチ
液晶機能：広視野角(IPS)
ROG Zephyrus G15 ムーンライトホワイト
液晶解像度：1920x1080 FULLHD(1080P)
MacBook Pro(i5-4278U 2.6)8GB SSD256GB
キーボード：日本語配列
M16【高性能office付】Core i3SSD 東芝ノートパソコン
キーボード機能：バックライト機能搭載
再値下ASUS Chromebook CX1 CX1500CKA-EJ0015
カメラ：200万画像
(YAMA専用)Surface Laptop5
Wi-Fi：搭載
ゲーミングノート Asus G551JW-CN198D
Bluetooth：搭載
TOSHIBA 東芝dynabook PAZ35GB-SEF
マイク:搭載
人気の赤✨ 富士通 新品SSD256GB Wi-Fi ノートパソコン
各端子：USB3.0ポート
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USB2.0ポート
Surface pro 5 core i5 4gb 128gb おまけ付き
Micro HDMI出力
【ジャンク品】NEC Lavie ノートPC HDD無し
3.5mmオーディオ出力
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Micro SD スロット（128GBまで対応）
Surface Laptop Studio Core I5 THR-00018
バッテリー：5000mAh 38WH
Komehara様専用 期間限定値引2023年OS選択可能/Office2016
本体サイズ：33.2cm x 22.2cm x 0.8-1.1cm(最薄部 0.8cm)
Apple MacBook Air A1932 2018 US配列
重さ：1.32kg
MacBook air Retina 13inch 2020
メーカー：GM-JAPAN
HP EliteBook 1030 G3 x360 オフィス office
CPU：Intel Celeron N3450 1.10GHz-2.4GHz 4コア
最新Windows11✨ 東芝 dynabook ノートパソコン DVD焼き
技術基準適合証明：日本電気用品安全法適用（PSE）
◆NEC軽量ノート UltraLite VB◆かばんに入れてね◆その⑥
言語：日本語
ZenBook Duo UX481FL UX481FL-HJ122T
付属品：電源アダプタ、説明書/保証書、KINGSOFT セキュリティソフト 永久ライセンスカード
MacBook Pro 13 Early 2015 i5 8GB 256GB
71【東芝⭐️新品ＳＳＤ５１２ＧＢ＆新品メモリ８GB⭐️】即使用ノートパソコン
Windows 10 Pro 64Bit 日本語正規版搭載
MacBook 12 2017 corei5 メモリ8GB
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利用可能プログラム：
VIAO新品SSD増設済みwin10home15.6インチソニーノートパソコン
かWord
DVDマルチ搭載929g軽量快速PCLet's note CF-SZ6RDQVS
Excel
ASUS ゲーミングノートパソコン
PowerPoint
MacBook Pro 15-inch 2013 i7/16GB/512GB
【ジャンク】Apple MacBook Pro 13インチ 2017 部品取り
NEC Lavie PC-GN18CRHAH カームホワイト
購入して数回しか使っていないほぼ新品のパソコンになります。爆速のSSD256GBとメモリー８GBなのでとてもサクサク動作し、たっぷりの容量で動画、写真、ファイルなど沢山の情報を保存できます。こちらの使用目的が違ってきた為に出品することにしました。同時に購入したHDMIケーブルとおまけで頂いたマウスもつけさせて頂きます。是非ご検討ください。メモリ：8GBSSD:256GB液晶サイズ：14.1インチ液晶機能：広視野角(IPS)液晶解像度：1920x1080 FULLHD(1080P)キーボード：日本語配列キーボード機能：バックライト機能搭載カメラ：200万画像Wi-Fi：搭載Bluetooth：搭載マイク:搭載各端子：USB3.0ポートUSB2.0ポートMicro HDMI出力3.5mmオーディオ出力Micro SD スロット（128GBまで対応）バッテリー：5000mAh 38WH本体サイズ：33.2cm x 22.2cm x 0.8-1.1cm(最薄部 0.8cm)重さ：1.32kgメーカー：GM-JAPANCPU：Intel Celeron N3450 1.10GHz-2.4GHz 4コア技術基準適合証明：日本電気用品安全法適用（PSE）言語：日本語付属品：電源アダプタ、説明書/保証書、KINGSOFT セキュリティソフト 永久ライセンスカードWindows 10 Pro 64Bit 日本語正規版搭載WPS Office 搭載利用可能プログラム：かWordExcelPowerPoint