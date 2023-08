ご覧頂きありがとうございます✨

⭕️匿名配送

⭕️即購入OK

他にもなにわ男子のグッズを多数ご用意しております♪

是非ご覧ください(՞ . ̫ .՞)"‬

#なにわ男子グッズ部屋

まとめて購入希望の方はコメントにてお知らせください❣

他にもたくさんの商品を出品中

Check➡︎ #HanaSHOP一覧 ⭐️

━━━━━━━━━━━━━━━━━

❇️商品説明

高橋恭平くん公式写真(Jr.時代)

✨119枚✨まとめ売りになります(^o^)

外に持ち出す事なく手袋を付けて一つ一つ

スリーブに入れて暗所で保管しておりました❣️

※譲っていただいた物もございます。

※数枚重複している写真もございます。

(重複分も含めての合計枚数になります)

⚠️現在バラ売りは考えておりません。

⚠️記載できる枚数制限を達しているため

ご希望の写真のみを載せる事は出来かねます。

申し訳ございません。

⚠️希望価格登録にはお答え出来かねますます。

希望価格登録があった場合は再出品いたします。

出回りの少ない貴重な写真もありますので

ご検討頂けると幸いです(⑉• •⑉)♡

40.91

人気グループ···なにわ男子

グッズ種類···写真

ジャンル···ジャニーズ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

