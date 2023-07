≪超目玉★12月≫ 長嶋茂雄 2000 プロ野球チップスカード 復刻版 Calbee 長嶋監督 巨人 スポーツ選手

✔️即購入OK

ハビブ・ヌルマゴメドフ直筆サイン入り超特大写真…ロシア総合格闘家…

流通が非常に少ない20年以上前の入手困難な激レアカードになります。

小さい頃から主人が大事にコレクションしていて、とても思い入れの強い商品ですが訳あって出品することとしました。

【カード名】

長嶋茂雄 三塁手

【状態について】

20年以上前のカードになりますがスリーブに入れ、更にディスプレイで保管していましたので綺麗な方だと思います。

*詳細は写真をご確認下さい。

【発送について】

・1~2日以内に発送します。

・水濡れ折れ対策をして発送します

※写真のカードディスプレイはつきません 。ご希望の方は+300円でお付けできます。

【その他】

・すり替え防止の為、キャンセルや返品は受け付けておりません

・先に購入された方を優先させて頂きます

・販売元:Calbee

長嶋茂雄

長嶋監督

長嶋三塁手

栄光の背番号3番

プロ野球

プロ野球カード

プロ野球チップス

プロ野球チップスカード

長嶋茂雄 2000 プロ野球チップスカード 復刻版 Calbee 長嶋監督 巨人

プロ野球チップスカード1999

プロ野球チップスカード2000

2000 ON CARD

カルビー

CALBEE

ポテトチップス

レア

激レア

レアブロック

ショートプリント

昭和レトロ

昭和

ジャンル(スポーツ選手)···野球

グッズ種別···写真

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

