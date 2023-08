代引き人気 シカゴブルズ 優勝記念シャツ シカゴ・トリビューン デッドストック Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

シカゴブルズ

90年代のデッドストックものになります。

1996年ワールドチャンピオン記念シャツ

マイケルジョーダン在籍時に優勝した際の

地元紙、シカゴ・トリビューン記事のTシャツになります。

未使用

サイズはM、アメリカサイズなので大きめです。

衣装ケースに保管していましたが、約30年近いデッドストック品のため色あせや黄ばみが若干あることは、写真にてご確認の上ご判断願います。

未使用ですが以上より、状態を未使用に近いにしています。

カラー...ホワイト

カラー...ホワイト

袖丈...半袖

カラー...ホワイト

袖丈...半袖

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

