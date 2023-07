トランスフォーマージェネレーションズ 30体位のセットです。今では販売していないトランスフォーマーになります。10年程前の商品です。全て箱無し取説はメガトロン&スタースクリーム だけ有ります。部品は大体揃っていると思いますが細かな付属品が無いかもしれません。また、経年による汚れや変色、塗装ハゲなどもあると思います。

中古品とご理解の上ノークレームノーリターンでお願いいたします。

オプティマス・プライム

メガトロン

スタースクリーム

バンブルビー

クリフ

ウルトラマグナス

スカイワープ

ホイスト

トレイルブレイカー

ブリッツウイング

グリムロック

ブロードキャスト

サウンドウェーブ

サウンドブラスター

キックバック

ラットバット

オライオンパックス

エアレイド

ジャズ(マイスター)

サイドスワイプ(ランボル)

オートボットデータディスクセット

ディセプティコンデータディスクセット

ゴールドバグ

グリムロック

レーザーウェーブ

人気タイトル...トランスフォーマー

