GYDA

ラックス購入チマラchimalaデニム

SIDE RIPPED スキニーデニムPT

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ジェイダ 商品の状態 新品、未使用

GYDASIDE RIPPED スキニーデニムPTGYDAで爆発的人気のサイドリップドスキニーデニム♡大胆に入ったサイドのダメージがポイントです。デザインデニムですがストレッチ性のある生地で履きやすく、ヒゲや加工、ステッチにもこだわっているので美脚効果も抜群!ポケットの位置も高めに設定しているのでヒップアップして見える効果も(*´꒳`*)カラー: ブルーサイズ: XS裾幅11cm/ウエスト62cm/ヒップ72cm/わたり周り42cm/股下72.5cm/股上20cm/計量約384g(着画モデル身長 152cm)商品特徴透け感:なし伸縮性:ややあり生地の厚さ:普通サイズ感:細身裏地:なしポケット:あり通常価格: 16,990円税込状態: 新品未使用タグ付き着画写真を載せていますが、私物で撮影しておりますので、お送りする商品は新品未使用タグ付きのものになります。デニムのみの出品となります。即日発送可。GYDAジェイダパンツズボンジーンズデニムスキニー

★新品★ マウジー MV Fago ワイドストレート ジーンズ デニム W2480's 501DSQUARED2 ディースク デニムシンゾーン "ANNIE JEANS" ハイウエスト ワイドデニムパンツStarry blue☆” 様 おまとめ♡Juemi INYODIESEL D-JEVEL スキニー デニム 27インチEGOIST 華 Mサイズ タグ付き【green】 グリーン デニム ジーンズ アンクル丈 O1168リーバイス ジーンズ Wedgie Straight 27