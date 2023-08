大特価放出！ 新品未使用＊TATRAS＊タトラス＊FANDAL＊パーカージャケット＊Japan パーカー

ご覧頂き、ありがとうございます。

WTAPS プルオーバーフーディー オリーブカモ ダブルタップス サイズ1

氣になる点等ありましたらお声かけ下さい。

『衣服は持ち主の価値観や生き様を表現し、生きることへの喜びや心地良さを与えてくれる』

個性を引き出したい、オリジナリティや特別感を表現したい方へ。

*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*

新品未使用品*TATRAS*タトラス

model FANDAL パーカー ジャケット

Japan made

》fabric

ポリエステル74%綿26%

生地:日本縫製

made in Japan

定価正規価格 ¥50,600-(tax込)

タトラスジャパン正規取扱品

SIZE2 (M)

肩幅42㎝ 袖丈64㎝ 身幅56.5㎝

着丈61.5㎝

※防水圧縮梱包にて発送予定

item spec

TATRASシリーズでは希少な日本製アイテム。

TATRASロゴをパッチではなく日本伝統の縫製技術により生地の織り込みで表現した一着です。

フロントはTATRASロゴ刻印のダブルジッパーを採用、ポケットにもジッパーを搭載しバッグレス仕様に。シルエットも美しい仕上がりです。

TATRAS

MACKINTOSH PHILOSOPHY

TOMORROWLAND

Acne Studios

Ron Herman

AURALEE

DRIES VANNOTEN

comoli

Steaven alan

Edition

MARNI

ESTNATION

Maison Margiela

JEAN PAUL KNOTT

Paul Smith

nanouniverse

ships

ruis

journal standard

united arrows

monkey time

studious

URU

edifice

SOLIDO

HERNO

CANADA GOOSE

MONCLER

wjk

adidas

NIKE

WILDTHINGS

アダムエロペ

トゥモローランド

シャリーフ

タトラス

カナダグース

モンクレール

ハイドロゲン

バーバリー

ダントン

ロッキーマウンテン

ヘルノ

ユナイテッドアローズ

アディダス

ナイキ

ワイルドシングス

ソリード

タトラス

カラー·グレー

袖丈·長袖

柄・デザイン·その他

タイプ·ジップアップ

ポケット·あり

季節感·春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タトラス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タトラス 商品の状態 新品、未使用

