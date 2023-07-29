大注目 70s 60s ビンテージ ジャケット カバーオール タイガーストライプ ミリタリージャケット

貴重な60〜70年代のヴィンテージのローカルメイドのタイガーストライプです。

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生地はコットンとナイロン？の混紡生地

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サイズ表記：不明 実寸Ｌ

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肩幅 53cm

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身幅 65.5cm

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着丈 65.5cm

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袖丈 59.5cm

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コンディション：軽い着古感、フラップに小さなステッチ飛びがあり、その下に極小さな穴、右袖先に接着剤のような汚れありますがキレイな良い状態です。とても雰囲気が良くカッコいいです。

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