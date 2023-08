【アイテム紹介】

《2020SS人気商品》

細かなラッフルがあしらわれた軽やかなラミー素材を使用したブラウス。ピンタックやレースなど繊細なディテールでフロントの表情を豊かに彩るデザインが魅力。ボタンの開閉で着こなしを変えてさまざまなスタイリングをお楽しみいただけます。

繊細なデザインが施されたブラウスです。細部までこだわったつくりとなっております♩

【サイズ】

サイズ36

身幅 着丈 ゆき

49 56 81

【素材】

表地 麻100%

網目部分 コットン100%

【定価】

¥113,300

【状態】

特筆すべきダメージ等はございません。

※着用画像は参考のために掲載しております。

ご覧いただき、ありがとうございますʕ•ᴥ•ʔ

取引の際は即購入、歓迎いたします◎ 取り扱っている商品は古着であることをご理解ください。何卒よろしくお願いいたします。

SHIPS(シップス)、BEAMS(ビームス)、6(ロク)、ELEN DEEK(エレンディーク)、URBAN RESEARCH DOORS(アーバンリサーチドアーズ)、theory(セオリー)、sacai(サカイ)、TOGA(トーガ)、UNTITLED ARROWS(ユナイテッドアローズ)、UNITED TOKYO(ユナイテッドトウキョウ)、IENA(イエナ)、08sircus(ゼロエイトサーカス)、ENFOLD(エンフォルド)、un3d(アンスリード)、city(シティ)、clane(クラネ)、maison special(メゾンスペシャル)、todayful(トゥデイフル)、MM6(エムエムシックス)、CELFORD(セルフォード)、nagonstans (ナゴンスタンス)、AKIRA NAKA(アキラナカ)、TOMORROW LAND(トゥモローランド)、TOCCA(トッカ)、ANAYI(アナイ)、INED(イネド)、23区、INDIVI(インディヴィ)、C de C(クードシャンス)、iCB(アイシービー) 、UNTITLED(アンタイトル)、自由区、BOSCH(ボッシュ)、組曲、m.i.d(エムアイディー)

【アイテム紹介】《2020SS人気商品》細かなラッフルがあしらわれた軽やかなラミー素材を使用したブラウス。ピンタックやレースなど繊細なディテールでフロントの表情を豊かに彩るデザインが魅力。ボタンの開閉で着こなしを変えてさまざまなスタイリングをお楽しみいただけます。繊細なデザインが施されたブラウスです。細部までこだわったつくりとなっております♩【サイズ】サイズ36身幅 着丈 ゆき49 56 81【素材】表地 麻100%網目部分 コットン100%【定価】¥113,300【状態】特筆すべきダメージ等はございません。※着用画像は参考のために掲載しております。ご覧いただき、ありがとうございますʕ•ᴥ•ʔ取引の際は即購入、歓迎いたします◎ 取り扱っている商品は古着であることをご理解ください。何卒よろしくお願いいたします。SHIPS(シップス)、BEAMS(ビームス)、6(ロク)、ELEN DEEK(エレンディーク)、URBAN RESEARCH DOORS(アーバンリサーチドアーズ)、theory(セオリー)、sacai(サカイ)、TOGA(トーガ)、UNTITLED ARROWS(ユナイテッドアローズ)、UNITED TOKYO(ユナイテッドトウキョウ)、IENA(イエナ)、08sircus(ゼロエイトサーカス)、ENFOLD(エンフォルド)、un3d(アンスリード)、city(シティ)、clane(クラネ)、maison special(メゾンスペシャル)、todayful(トゥデイフル)、MM6(エムエムシックス)、CELFORD(セルフォード)、nagonstans (ナゴンスタンス)、AKIRA NAKA(アキラナカ)、TOMORROW LAND(トゥモローランド)、TOCCA(トッカ)、ANAYI(アナイ)、INED(イネド)、23区、INDIVI(インディヴィ)、C de C(クードシャンス)、iCB(アイシービー) 、UNTITLED(アンタイトル)、自由区、BOSCH(ボッシュ)、組曲、m.i.d(エムアイディー)

