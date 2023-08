【時間指定不可】 ロンハーマン　RonHerman 取扱　ZANEROBE スキニーパンツ　k4 チノパン

LAのRon Herman ロンハーマン で取り扱われる大人気の定番アイテム、ZANEROBE(ゼインローブ)のスウェットデニム仕様のチノパンです。雑誌のサファリ Safari でもピックアップされる等、世界的に有名なサーフ系のセレクトブランドです。

タイトなシルエット(スキニーパンツ)でスタイリッシュながらも、ウエスト周りはゴム紐のタイプで抜け感を生み出す計算され尽くしたシルエットです。

しっかりストレッチが効いているので格好良いのに楽チンに履けます。

トップスはTシャツ、ニットやダウンジャケット、何でも合います。

安物とは違い、生地、ウエスト部、ポケット、裾部分等、しっかりした作りになっており、耐久性も充分です。

休日の公園、サーフィンにもどんな場面にもバッチリはまります。

こちらのパンツはサイズギャップがない印象ですので、いつものインチサイズがオススメです。

※こちらのサイズは34インチ、XLサイズ相当となります。

寸法は、平置きで、ウエスト39(伸ばして47)渡り幅29、裾幅16、股上37、股下74㌢です。

(若干の個体差はご了承くださいませ)

※単品でのお値下げは承っておりません。

サイズ感は29インチ着用の場合

171㌢58㌔でジャストのサイジングです。

モデルB

174センチ65キロで30インチが適正サイズでした。

モデルC

175センチ72キロで32インチが適正サイズでした。

モデルD

178センチ80キロで34インチが適正サイズでした。

モデルE

175センチ92キロで36インチが適正サイズでした。

ご参考にしてください。

#サーフ系 #西海岸スタイル #スキニーパンツ #スウェットパンツ #スウェットデニム #ジョガーパンツ #ジョグジーンズ #スキニーデニム #カットデニム #スーパースキニー お探しの方にオススメのパンツです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ゼインローブ 商品の状態 新品、未使用

