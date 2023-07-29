買取り実績 90's USA製 TOY STORY 2 トイストーリー Tシャツ Tee Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ボディカラーはグレー
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NUMBER(N)INE ナンバーナイン カート期
表記MEDIUM
【グレイトフルデッド】レア リトアニア USA製 1996年製 タイダイ XL
激レア GUM BALLS 1978年製ヴィンテージ Tシャツ ガムボール
実寸サイズ
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肩幅52㎝
韓国 メンズ 秋冬 ニコちゃん ロゴ スウェット トレーナー 長袖 ブラック
身幅57㎝
90S USA製 ヴィンテージ フォースベネストロフ ジム オールド Tシャツ
袖丈23㎝
Chrome Hearts クロムハーツ Joe Foti フォティ Tシャツ
着丈69㎝
23ss WACKO MARIA 2PAC / HAWAIIAN SHIRT 8
STUSSY Tシャツ シャドーマン クラウン キング Mサイズ 古着 ゆるだぼ
L相当のサイズ感です。
【完売入手難】APPLEBUM × UNDEFEATED コラボ Tシャツ
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ご質問等はお気軽にコメントお願いいたします。
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ボディカラーはグレー表記MEDIUM実寸サイズ肩幅52㎝身幅57㎝袖丈23㎝着丈69㎝L相当のサイズ感です。ご質問等はお気軽にコメントお願いいたします。