■商品説明■

とても綺麗なヴィンテージ

反転ロゴの逸品です♡

年代を感じさせないほど

状態は良いかと思います。

コレクションにいかがでしょうか?

【size】 F

・着丈 59㎝

・身幅 45㎝平置き

【color】

■寸法につきましては素人の為

多少の誤差が生じる場合ございます。

ご了承くださいませ。

……………………………………………………………

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

