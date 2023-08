#うさぎちゃんのバッグ

即購入OK

○アイテム

A4収納可能 PC収納可能 メンズ レディース ユニセックス ビジネス

アンティークダークブラウン

○サイズ

タテ42cm

ヨコ31cm

マチ11cm

ショルダー最長74cm(3段階調整可能)

平置き実寸。

○状態

目立った傷汚れ無し

※あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。

○カラー

アンティークダークブラウン

○素材

レザー

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※ご購入の前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

大手ブランドリユースショップにて鑑定済みの正規品です。

ご安心してご購入ください。

762

商品の情報 ブランド マザーハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

